Тюрин Семен Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Семен Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Тюрин Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Тюрин Федор Семенов

Мать ребёнка: Тюрина Лукерья Афонасьева

Покровская слобода
Рождение ребёнка
1706

Сын: Тюрин Родион Семенов

Мать ребёнка: Тюрина Лукерья Афонасьева

Покровская слобода
Рождение ребёнка
1709

Сын: Тюрин Мирон Семенов

Мать ребёнка: Тюрина Лукерья Афонасьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Лукерья Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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