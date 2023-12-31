Тюрин Семен Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Тюрин Данила
Рождение ребёнка
1699
Сын: Тюрин Федор Семенов
Мать ребёнка: Тюрина Лукерья Афонасьева
Покровская слобода
Рождение ребёнка
1706
Сын: Тюрин Родион Семенов
Мать ребёнка: Тюрина Лукерья Афонасьева
Покровская слобода
Рождение ребёнка
1709
Сын: Тюрин Мирон Семенов
Мать ребёнка: Тюрина Лукерья Афонасьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно