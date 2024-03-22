Артеменко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артеменко Владимир Алексеевич

Мать: Артеменко Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеменко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Артеменко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артеменко Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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