Артеменко Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косьянов Михаил Александрович

Мать: Косьянова Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеменко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеменко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Артеменко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артеменко Алексей Владимирович

Смерть
Неизвестно

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