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Одинцов Николай Аполлосович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Одинцов Аполлон Иванович

Мать: Одинцова Анна Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Одинцова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.

Дочь: Одинцова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Одинцова Ольга Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская церковь на Сенной.
Место жительства
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мещанин. Прихожанин Николаевской Сенноплощадской церкви.
Смерть
Неизвестно
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