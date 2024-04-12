Одинцов Николай Аполлосович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Одинцов Аполлон Иванович
Мать: Одинцова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Одинцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.
Дочь: Одинцова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Одинцова Ольга Ивановна
Николаевская церковь на Сенной.
Место жительства
1893
Мещанин. Прихожанин Николаевской Сенноплощадской церкви.
Смерть
Неизвестно