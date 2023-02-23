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Вилкова Марфа (Ивановна)

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Место рождения

Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

30.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.01.1860

Муж: Вилков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Вилков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1868

Сын: Вилков Петр Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Вилков Федор Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1876

Сын: Вилков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Листратова Феодосия Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилков (унтер-Офицер) Макар Иванович

Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.01.1914
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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