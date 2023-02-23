Вилкова Марфа (Ивановна)
Место рожденияДеревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1842
Дата смерти30.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ащеровка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
08.01.1860
Рождение ребёнка
1866
Сын: Вилков Ефим Иванович
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.06.1868
Сын: Вилков Петр Иванович
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Рождение ребёнка
10.05.1874
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Рождение ребёнка
23.11.1876
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Листратова Феодосия Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилков (унтер-Офицер) Макар Иванович
Отец ребёнка: Вилков Иван Максимович
Смерть
30.01.1914