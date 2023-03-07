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Листратова Феодосия Вилкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Вилков Иван Максимович

Мать: Вилкова Марфа (Ивановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1897

Муж: Листратов Прокофий Моисеевич

Рождение ребёнка
18.05.1898

Дочь: Елена Прокофьевна

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1901

Дочь: Акилина Прокофьевна

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1904

Сын: Листратов Никифор Прокофьевич

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1905

Сын: Листратов Герасим Прокофьевич

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1907

Дочь: Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1911

Дочь: Ирина Прокофьевна

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Листратов Семен Прокофьевич

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1915

Дочь: Елена Прокофьевна

Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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