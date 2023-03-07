Листратова Феодосия Вилкова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Вилков Иван Максимович
Мать: Вилкова Марфа (Ивановна)
Бракосочетание
31.?.1897
Рождение ребёнка
18.05.1898
Дочь: Елена Прокофьевна
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
06.06.1901
Дочь: Акилина Прокофьевна
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
15.03.1904
Сын: Листратов Никифор Прокофьевич
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
02.03.1905
Сын: Листратов Герасим Прокофьевич
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
08.05.1907
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
05.04.1911
Дочь: Ирина Прокофьевна
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Листратов Семен Прокофьевич
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Рождение ребёнка
22.05.1915
Дочь: Елена Прокофьевна
Отец ребёнка: Листратов Прокофий Моисеевич
Смерть
Неизвестно