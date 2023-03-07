Листратов Прокофий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878
Отец: Моисей Каллистратович
Мать: Матрена Вилкова
Бракосочетание
31.?.1897
Рождение ребёнка
18.05.1898
Дочь: Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
06.06.1901
Дочь: Акилина Прокофьевна
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
15.03.1904
Сын: Листратов Никифор Прокофьевич
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
02.03.1905
Сын: Листратов Герасим Прокофьевич
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
08.05.1907
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
05.04.1911
Дочь: Ирина Прокофьевна
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
01.02.1913
Сын: Листратов Семен Прокофьевич
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
22.05.1915
Дочь: Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Листратова Феодосия Вилкова
Смерть
Неизвестно