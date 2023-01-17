Вилков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1868
Отец: Вилков Иван Максимович
Мать: Вилкова Марфа (Ивановна)
Бракосочетание
09.?.1888
Жена: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1890
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1893
Сын: Вилков Пмв Федор Петрович
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Вилков Пмв Илларион Петрович
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1898
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1900
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1900
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1903
Сын: Вилков Константин Петрович
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1904
Сын: Вилков Вов Прокофий Петрович
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1909
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1910
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Петровна
Бракосочетание
19.10.1921
Смерть
Неизвестно