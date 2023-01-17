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Вилкова Агафья Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Вилков Петр Иванович

Мать: Вилкова Пелагея Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1888

Муж: Вилков Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Вилков Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Вилков Пмв Федор Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Вилков Пмв Илларион Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1898

Сын: Вилков Семен Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1900

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Вилков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1903

Сын: Вилков Константин Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Вилков Вов Прокофий Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Вилков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1910

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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