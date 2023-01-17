Вилкова Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Вилков Петр Иванович
Бракосочетание
09.?.1888
Муж: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1890
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1893
Сын: Вилков Пмв Федор Петрович
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Вилков Пмв Илларион Петрович
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1898
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1900
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1900
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1903
Сын: Вилков Константин Петрович
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1904
Сын: Вилков Вов Прокофий Петрович
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1909
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1910
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно