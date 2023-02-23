Вилкова Пелагея Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Вилкова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Вилков Петр Иванович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно