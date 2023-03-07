Вилков Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Вилков Иван Максимович
Мать: Вилкова Марфа (Ивановна)
Бракосочетание
28.10.1884
Жена: Суркова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Вилков Пмв Антон Ефимович
Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
25.06.1888
Дочь: Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
15.02.1892
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева
Смерть
Неизвестно