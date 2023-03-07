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Вилков Ефим Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Вилков Иван Максимович

Мать: Вилкова Марфа (Ивановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Суркова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Вилков Пмв Антон Ефимович

Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1892

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Суркова Ольга Андреева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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