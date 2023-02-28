Суркова Ольга Андреева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
28.10.1884
Муж: Вилков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Вилков Пмв Антон Ефимович
Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1888
Дочь: Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1892
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Сурков Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Сурков Илларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурков Илларион
Смерть
Неизвестно