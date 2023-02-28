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Суркова Ольга Андреева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Абрамов-Андреев (дворовый) Дмитрий Андреевич

Мать: Абрамова - Андреева Дарья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Вилков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Вилков Пмв Антон Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Дочь: Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1892

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Сурков Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Сурков Илларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Илларион

Смерть
Неизвестно
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