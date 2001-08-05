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Медведева Лидия Борисовна

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Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

05.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: Медведев Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1935

Дочь: Гусева Эльвира Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Владимирович

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Гусев Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Гусев Василий Владимирович

Смерть
05.08.2001

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