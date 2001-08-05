Медведева Лидия Борисовна
Место рожденияНовосибирская область
Дата рождения07.11.1914
Дата смерти05.08.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914
Отец: Медведев Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1935
Дочь: Гусева Эльвира Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Владимирович
Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Гусев Василий Владимирович
Смерть
05.08.2001