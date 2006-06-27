Гусева Эльвира Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1935
Дата смерти27.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1957
Дочь: Тагаева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Тагаев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1959
Сын: Тагаев Александр Викторович
Отец ребёнка: Тагаев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1963
Дочь: Тагаева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Тагаев Виктор Иванович
Смерть
27.06.2006
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область