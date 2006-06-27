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Гусева Эльвира Васильевна

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Место рождения

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область

Дата рождения

13.06.1935

Дата смерти

27.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1935

Отец: Гусев Василий Владимирович

Мать: Медведева Лидия Борисовна

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1957

Дочь: Тагаева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Тагаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1959

Сын: Тагаев Александр Викторович

Отец ребёнка: Тагаев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1963

Дочь: Тагаева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Тагаев Виктор Иванович

Смерть
27.06.2006
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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