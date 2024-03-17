Медведев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Елена Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Медведев Валентин Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Медведев Константин Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Медведева Лидия Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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