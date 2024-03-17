Медведев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Елена Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Медведев Валентин Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1911
Сын: Медведев Константин Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Медведева Лидия Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно