Коврижных Параскева Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Стефанида Егоровна
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Иоанн же
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коврижных Ларион Егорович
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коврижных Емельян Егорович
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Кирило Егорович
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор
Смерть
Неизвестно