Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Патрак
Мать: Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Иоанн же
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коврижных Ларион Егорович
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коврижных Емельян Егорович
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Кирило Егорович
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно