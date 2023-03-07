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Коробов Георгий Евсегнеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1826 и Неизвестно

Дата смерти

18.06.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и Неизвестно

Отец: Коробов Евсегней Федоров

Мать: Коробова Акилина Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Коробова Анна Геориевна

Мать ребёнка: Коробова София Климентова

Рождение ребёнка
08.02.1850 ст.

Сын: Коробов Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Коробова София Климентова

Рождение ребёнка
12.09.1853 ст.

Дочь: Вера Геориевна

Мать ребёнка: Коробова София Климентова

Рождение ребёнка
08.06.1856 ст.

Дочь: Огорельцева Акилина Геориевна

Мать ребёнка: Коробова София Климентова

Рождение ребёнка
14.05.1859 ст.

Дочь: Коробова Елена Геориевна

Мать ребёнка: Коробова София Климентова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова София Климентова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1885 ст.
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