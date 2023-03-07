Коробов Георгий Евсегнеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1826 и Неизвестно
Дата смерти18.06.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Коробова Анна Геориевна
Мать ребёнка: Коробова София Климентова
Рождение ребёнка
08.02.1850 ст.
Мать ребёнка: Коробова София Климентова
Рождение ребёнка
12.09.1853 ст.
Дочь: Вера Геориевна
Мать ребёнка: Коробова София Климентова
Рождение ребёнка
08.06.1856 ст.
Дочь: Огорельцева Акилина Геориевна
Мать ребёнка: Коробова София Климентова
Рождение ребёнка
14.05.1859 ст.
Дочь: Коробова Елена Геориевна
Мать ребёнка: Коробова София Климентова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1885 ст.