Коробова Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Акилина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1796 и 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1798 и 1800 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Коробов Яровей Евсегнеев

Отец ребёнка: Коробов Евсегней Федоров

Рождение ребёнка
Между 1826 и Неизвестно

Сын: Коробов Георгий Евсегнеев

Отец ребёнка: Коробов Евсегней Федоров

Рождение ребёнка
06.10.1832 ст.

Сын: Коробов Карп Евсегнеев

Отец ребёнка: Коробов Евсегней Федоров

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Евсегней Федоров

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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