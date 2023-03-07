Коробова Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1796 и 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Коробов Евсегней Федоров
Рождение ребёнка
Между 1826 и Неизвестно
Сын: Коробов Георгий Евсегнеев
Отец ребёнка: Коробов Евсегней Федоров
Рождение ребёнка
06.10.1832 ст.
Отец ребёнка: Коробов Евсегней Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно