Коробова София Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти04.01.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Коробова Анна Геориевна
Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев
Рождение ребёнка
08.02.1850 ст.
Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев
Рождение ребёнка
12.09.1853 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев
Рождение ребёнка
08.06.1856 ст.
Дочь: Огорельцева Акилина Геориевна
Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев
Рождение ребёнка
14.05.1859 ст.
Дочь: Коробова Елена Геориевна
Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1881 ст.