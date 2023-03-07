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Коробова София Климентова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

04.01.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Коробова Анна Геориевна

Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1850 ст.

Сын: Коробов Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1853 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1856 ст.

Дочь: Огорельцева Акилина Геориевна

Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1859 ст.

Дочь: Коробова Елена Геориевна

Отец ребёнка: Коробов Георгий Евсегнеев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Георгий Евсегнеев

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.01.1881 ст.
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
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