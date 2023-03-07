Коробова (Коробова) Елена Геориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Коробова) Елена Геориевна

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Место рождения

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.05.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1859 ст.

Отец: Коробов Георгий Евсегнеев

Мать: Коробова София Климентова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1880 ст.

Муж: Коробов Сергей Никифорович

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.

Сын: Коробов Димитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.

Сын: Коробов Феодор Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1887 ст.

Дочь: Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.

Сын: Коробов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Коробова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.

Сын: Коробов Фима Сергеевич

Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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