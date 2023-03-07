Коробова (Коробова) Елена Геориевна
Место рождения
Дата рождения14.05.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1859 ст.
Бракосочетание
15.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1880 ст.
Сын: Коробов Димитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
01.03.1887 ст.
Дочь: Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.
Сын: Коробов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Коробова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
21.03.1896 ст.
Отец ребёнка: Коробов Сергей Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно