Коробов Димитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова
Рождение ребёнка
23.01.1919
Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова
Рождение ребёнка
30.06.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова
Рождение ребёнка
16.07.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Елена Никонова
Смерть
Неизвестно