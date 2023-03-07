Коробов Димитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Димитрий Сергеевич

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Место рождения

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880 ст.

Отец: Коробов Сергей Никифорович

Мать: Коробова Елена Геориевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Коробов Василий Димитрий

Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова

Рождение ребёнка
23.01.1919

Сын: Коробов Михаил Димитрий

Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова

Рождение ребёнка
30.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова

Рождение ребёнка
16.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Елена Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Елена Никонова

Смерть
Неизвестно
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