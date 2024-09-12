Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1824 ст.
Отец: Приемный Николай Федорович
Мать: Авдотья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1848
Сын: Спирчагов Афанасий Кузьмич
Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович
Рождение ребёнка
17.06.1849 ст.
Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Спирчагова Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович
Рождение ребёнка
23.10.1854
Сын: Спирчагов Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович
Рождение ребёнка
12.09.1861 ст.
Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович
Рождение ребёнка
27.05.1865 ст.
Сын: Спирчагов Никифор Кузьмич
Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович
Смерть
Неизвестно