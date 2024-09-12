Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1824 ст.

Отец: Приемный Николай Федорович

Мать: Авдотья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Рождение ребёнка
15.01.1848

Сын: Спирчагов Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Рождение ребёнка
17.06.1849 ст.

Сын: Спирчагов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Спирчагова Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1854

Сын: Спирчагов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1861 ст.

Сын: Спирчагов Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Рождение ребёнка
27.05.1865 ст.

Сын: Спирчагов Никифор Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчагов Кузьма Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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