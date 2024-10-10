Приемный Николай Федорович 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приемный Николай Федорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1795

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Тихон Иванович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
28.03.1824 ст.

Дочь: Спирчагова Марья Николаевна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1847
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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