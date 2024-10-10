Приемный Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Тихон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
28.03.1824 ст.
Дочь: Спирчагова Марья Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Смерть
1847