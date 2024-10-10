Спирчагов Кузьма Спиридонович
Место рождения
Дата рождения27.10.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1825 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1848 ст.
Сын: Спирчагов Афанасий Кузьмич
Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.1849 ст.
Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Парфенова (Спирчагова) Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1854 ст.
Сын: Спирчагов Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1861 ст.
Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1865 ст.
Сын: Спирчагов Никифор Кузьмич
Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна
Смерть
Неизвестно