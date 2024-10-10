Спирчагов Кузьма Спиридонович 27.10.1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирчагов Кузьма Спиридонович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1825 ст.

Отец: Спирчагов Спиридон Андреевич

Мать: Спирчагова (Шелопаева Костригина) Анастасия Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Рождение ребёнка
15.01.1848 ст.

Сын: Спирчагов Афанасий Кузьмич

Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1849 ст.

Сын: Спирчагов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Парфенова (Спирчагова) Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1854 ст.

Сын: Спирчагов Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1861 ст.

Сын: Спирчагов Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1865 ст.

Сын: Спирчагов Никифор Кузьмич

Мать ребёнка: Спирчагова (Солонцова) Марья Николаевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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