Иван Егоров
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1800
Дата смерти07.05.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1821
Жена: Екатерина Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.11.1830
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Маркова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
10.02.1835
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Маркова
д.Тимошаты
Смерть
07.05.1835
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )