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Иван Егоров

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

07.05.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1821

Жена: Екатерина Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.11.1830

Сын: Ефим Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Маркова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
10.02.1835

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Маркова

д.Тимошаты
Смерть
07.05.1835
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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