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Екатерина Маркова

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

19.08.1871

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

До 1787 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Марк Анисимов

Мать: Мелания Михайлова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1821

Муж: Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.11.1830

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
10.02.1835

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

д.Тимошаты
Смерть
19.08.1871
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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