Екатерина Маркова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти19.08.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Марк Анисимов
Мать: Мелания Михайлова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1821
Муж: Иван Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.11.1830
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
10.02.1835
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
д.Тимошаты
Смерть
19.08.1871
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд