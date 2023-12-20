Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1976

Отец: Щёгин Владимир Иванович

Мать: Щёгина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скалёв Алексей

Образование
С 1983 по 1991
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
20 школа г. Узловая (Узловский район)
Образование
С 1984 по 1992
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
3 школа п.Дубовка, Узловского р-на, Тульской области
Образование
С 1994 по 1996
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Узловский машиностроительный коледж
Рождение ребёнка
08.10.1997

Дочь: Скалёва Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Скалёв Алексей

Образование
С 2001 по 2004
Москва, город федерального значения Москва
МЭСИ Московский государственный университет экономики статистики и информатики.
Рождение ребёнка
24.06.2013

Дочь: Скалёва Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Скалёв Алексей

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