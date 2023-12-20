Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1976
Отец: Щёгин Владимир Иванович
Мать: Щёгина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скалёв Алексей
Образование
С 1983 по 1991
20 школа г. Узловая (Узловский район)
Образование
С 1984 по 1992
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
3 школа п.Дубовка, Узловского р-на, Тульской области
Образование
С 1994 по 1996
Узловский машиностроительный коледж
Рождение ребёнка
08.10.1997
Дочь: Скалёва Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Скалёв Алексей
Образование
С 2001 по 2004
Москва, город федерального значения Москва
МЭСИ Московский государственный университет экономики статистики и информатики.
Рождение ребёнка
24.06.2013
Дочь: Скалёва Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Скалёв Алексей