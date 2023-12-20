Скалёв Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалёв Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
08.10.1997

Дочь: Скалёва Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
24.06.2013

Дочь: Скалёва Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна

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