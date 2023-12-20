Скалёв Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1997
Дочь: Скалёва Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
24.06.2013
Дочь: Скалёва Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Скалёва (Щёгина) Ольга Владимировна