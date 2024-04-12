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(Крупичева) Александра Ивановна

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1902

Отец: Крупичев Иван Павлов

Мать: Крупичева Наталья Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиково
Крещение
09.06.1902
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:Восприемниками были той же деревни крестьянин Иван Васильев (?) и деревни Ждановской крестьянская жена Анна Васильева | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072... Показать все
Смерть
Неизвестно
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