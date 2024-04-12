(Крупичева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1902
Отец: Крупичев Иван Павлов
ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиково
Крещение
09.06.1902
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:Восприемниками были той же деревни крестьянин Иван Васильев (?) и деревни Ждановской крестьянская жена Анна Васильева | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072... Показать все
Смерть
Неизвестно