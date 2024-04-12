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Крупичева Наталья Васильева

Место рождения

Жданово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Жданово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1902

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Крупичев Иван Павлов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупичев Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
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