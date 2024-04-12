Крупичева Наталья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Рождение ребёнка
07.06.1902
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Крупичев Иван Павлов
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупичев Иван Павлов
Смерть
Неизвестно