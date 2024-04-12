Крупичев Иван Павлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупичев Павел Петров
Рождение ребёнка
07.06.1902
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Крупичева Наталья Васильева
ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиково
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно