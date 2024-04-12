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Крупичев Иван Павлов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупичев Павел Петров

Мать: Крупичева Пелагея Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1902

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Крупичева Наталья Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красиково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупичева Наталья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
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