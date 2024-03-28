Овчинникова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Овчинников Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина (Полина)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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