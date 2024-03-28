Овчинникова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Овчинников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина (Полина)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно