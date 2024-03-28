Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Федор

Мать: Овчинникова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Иванова (Рыбина) Светлана Кузьминична

Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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