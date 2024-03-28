Рыбина (Овчинникова) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбин Юрий Кузьмич
Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Иванова (Рыбина) Светлана Кузьминична
Отец ребёнка: Рыбин Кузьма Сергеевич
Смерть
Неизвестно