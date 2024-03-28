Саратов Илларион Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саратов Пётр
Рождение ребёнка
12.07.1896
Сын: Саратов Павел Илларионович
Мать ребёнка: Саратова Анисия Николаевна
год рождения 1894 или 1896 год
Рождение ребёнка
08.05.1904 ст.
Дочь: Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Саратова Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.
Дочь: Нина Илларионовна
Мать ребёнка: Саратова Анисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Илларионовна
Смерть
10.12.1913 ст.