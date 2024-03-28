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Саратов Илларион Петрович

Место рождения

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саратов Пётр

Мать: не указана

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Саратов Павел Илларионович

Мать ребёнка: Саратова Анисия Николаевна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
год рождения 1894 или 1896 год
Рождение ребёнка
08.05.1904 ст.

Дочь: Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Саратова Анисия Николаевна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.

Дочь: Нина Илларионовна

Мать ребёнка: Саратова Анисия Николаевна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саратова Анисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.12.1913 ст.
Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
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