Саратов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Алексеева Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Саратова Ольга Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саратова Ольга Романовна
В браке было 5 детей. Имена неизвестны
Смерть
Неизвестно