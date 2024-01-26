Саратов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саратов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Алексеева Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Саратова Ольга Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саратова Ольга Романовна

В браке было 5 детей. Имена неизвестны
Смерть
Неизвестно
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