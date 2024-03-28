Саратова Анисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1896
Сын: Саратов Павел Илларионович
Отец ребёнка: Саратов Илларион Петрович
год рождения 1894 или 1896 год
Рождение ребёнка
08.05.1904 ст.
Дочь: (Саратова) Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Саратов Илларион Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.
Дочь: (Саратова) Нина Илларионовна
Отец ребёнка: Саратов Илларион Петрович
Смерть
Неизвестно