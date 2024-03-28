Саратова Анисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаратова Анисия Николаевна

Саратова Анисия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Илларион Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Саратов Павел Илларионович

Отец ребёнка: Саратов Илларион Петрович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
год рождения 1894 или 1896 год
Рождение ребёнка
08.05.1904 ст.

Дочь: (Саратова) Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Саратов Илларион Петрович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.

Дочь: (Саратова) Нина Илларионовна

Отец ребёнка: Саратов Илларион Петрович

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.