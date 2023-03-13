Палантъ (Костелова) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Костеловъ Арсеній
Мать: Костелова Екатерина
Бракосочетание
07.01.1898
Муж: Палантъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Палантъ Константинъ
Отец ребёнка: Палантъ Дмитрий
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Палантъ Александръ
Отец ребёнка: Палантъ Дмитрий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан