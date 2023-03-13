Палантъ (Костелова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палантъ (Костелова) Марія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Костеловъ Арсеній

Мать: Костелова Екатерина

Бракосочетание
07.01.1898

Муж: Палантъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Палантъ Константинъ

Отец ребёнка: Палантъ Дмитрий

Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Палантъ Александръ

Отец ребёнка: Палантъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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