Палантъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Палантъ Иванъ
Бракосочетание
07.01.1898
Жена: Палантъ Марія
Рождение ребёнка
1900
Сын: Палантъ Константинъ
Мать ребёнка: Палантъ Марія
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Палантъ Александръ
Мать ребёнка: Палантъ Марія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан