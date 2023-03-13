Палантъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палантъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Палантъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1898

Жена: Палантъ Марія

Рождение ребёнка
1900

Сын: Палантъ Константинъ

Мать ребёнка: Палантъ Марія

Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Палантъ Александръ

Мать ребёнка: Палантъ Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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