Костелова (Сорокина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения05.11.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1855
Отец: Сорокинъ Иванъ
Мать: Сорокина Васса
Рождение ребёнка
1873
Сын: Костеловъ Иванъ
Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Палантъ Марія
Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сухова Елизавѣта
Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній
Рождение ребёнка
1890
Сын: Костеловъ Павелъ
Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Костеловъ Илія
Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костеловъ Арсеній