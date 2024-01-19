Костелова (Сорокина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костелова (Сорокина) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1855

Отец: Сорокинъ Иванъ

Мать: Сорокина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Сын: Костеловъ Иванъ

Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Палантъ Марія

Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сухова Елизавѣта

Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній

Рождение ребёнка
1890

Сын: Костеловъ Павелъ

Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній

Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Костеловъ Илія

Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Костеловъ Арсеній

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костеловъ Арсеній

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