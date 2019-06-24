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Игуменов Владимир Александрович

Место рождения

Заречное, Нововаршавский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

06.01.1931

Дата смерти

24.06.2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречное, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литаврина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.1956

Сын: Игуминов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Литаврина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литаврина Мария Алексеевна

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.06.2019
Омский, Омский муниципальный район, Омская область

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