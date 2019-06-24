Игуменов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения06.01.1931
Дата смерти24.06.2019
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1956
Сын: Игуминов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Литаврина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литаврина Мария Алексеевна
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.06.2019
Омский, Омский муниципальный район, Омская область