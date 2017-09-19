Литаврина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1930
Дата смерти19.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1956
Сын: Игуминов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Игуменов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игуменов Владимир Александрович
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2017
Омский, Омский муниципальный район, Омская область