Литаврина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литаврина Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1930

Дата смерти

19.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1956

Сын: Игуминов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Игуменов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
29.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игуменов Владимир Александрович

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игуменов Владимир Александрович

Смерть
19.09.2017
Омский, Омский муниципальный район, Омская область
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