Игуминов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1956
Дата смерти29.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1978
Сын: Игуминов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Игуминова (Свинина) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1984
Сын: Игуминов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Игуминова (Свинина) Наталья Николаевна
Смерть
29.11.2018
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край