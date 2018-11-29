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Игуминов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1956

Дата смерти

29.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956

Отец: Игуменов Владимир Александрович

Мать: Литаврина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игуминова (Свинина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1978

Сын: Игуминов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Игуминова (Свинина) Наталья Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.11.1984

Сын: Игуминов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Игуминова (Свинина) Наталья Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
29.11.2018
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

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