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Широкова Мавра Естифеева

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Место рождения

дер. Каменная, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Каменная, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Широков Федор Васильев

Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Широков Ануфрей Васильев

Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Широков Аким Васильев

Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Василий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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