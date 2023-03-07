Широкова Мавра Естифеева
Место рождениядер. Каменная, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Каменная, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Широков Василий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795