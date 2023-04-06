Широков Аким Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Широков Василий Ефимов
Мать: Широкова Мавра Естифеева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Широков Фома Акимов
Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Парасковья Акимова
Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Парасковья (мл) Акимова
Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева
Рождение ребёнка
14.05.1797 ст.
Дочь: Елена Акимова
Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797