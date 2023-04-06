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Широков Аким Васильев

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Широков Василий Ефимов

Мать: Широкова Мавра Естифеева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Широков Фома Акимов

Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Парасковья Акимова

Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Парасковья (мл) Акимова

Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1797 ст.

Дочь: Елена Акимова

Мать ребёнка: Широкова Васса Кондратьева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Васса Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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