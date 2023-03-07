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Широкова Васса Кондратьева

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Место рождения

поч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Широков Фома Акимов

Отец ребёнка: Широков Аким Васильев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Парасковья Акимова

Отец ребёнка: Широков Аким Васильев

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Парасковья (мл) Акимова

Отец ребёнка: Широков Аким Васильев

Рождение ребёнка
14.05.1797 ст.

Дочь: Елена Акимова

Отец ребёнка: Широков Аким Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Аким Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797
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