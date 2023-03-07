Широкова Васса Кондратьева
Место рожденияпоч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Широков Фома Акимов
Отец ребёнка: Широков Аким Васильев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Парасковья Акимова
Отец ребёнка: Широков Аким Васильев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Парасковья (мл) Акимова
Отец ребёнка: Широков Аким Васильев
Рождение ребёнка
14.05.1797 ст.
Дочь: Елена Акимова
Отец ребёнка: Широков Аким Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797