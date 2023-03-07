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(Широкова) Дарья Васильева

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Широков Василий Ефимов

Мать: Широкова Мавра Естифеева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Соболев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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