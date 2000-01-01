Ламден Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ламден Минаша
Мать: Ламден Анна Адольфовна
Рождение ребёнка
08.03.1947
Сын: Ламден Константин Семёнович
Мать ребёнка: Ламден Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ламден Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ламден Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно