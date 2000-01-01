Ламден Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламден Семен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ламден Минаша

Мать: Ламден Анна Адольфовна

Рождение ребёнка
08.03.1947

Сын: Ламден Константин Семёнович

Мать ребёнка: Ламден Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламден Борис Семёнович

Мать ребёнка: Ламден Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламден Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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