Ламден (Глаголева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛамден (Глаголева) Галина Ивановна

Ламден (Глаголева) Галина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1947

Сын: Ламден Константин Семёнович

Отец ребёнка: Ламден Семен Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламден Борис Семёнович

Отец ребёнка: Ламден Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламден Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close