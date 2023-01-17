Орлов Пётр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Орлов Артем Сергеевич
Мать: Орлова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Орлова Оксинья Семёнова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Орлов Лука Петрович
Мать ребёнка: Орлова Оксинья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Оксинья Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743