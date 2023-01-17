Орлов Пётр Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Пётр Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Орлов Артем Сергеевич

Мать: Орлова Акилина Васильева

Рождение ребёнка
1700

Сын: Орлов Радион Петрович

Мать ребёнка: Орлова Оксинья Семёнова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Орлов Лука Петрович

Мать ребёнка: Орлова Оксинья Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Оксинья Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
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